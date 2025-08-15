كوفاتش يضع كأس ألمانيا في صدارة أهداف دورتموند هذا الموسم

اعتبر نيكو كوفاتش، المدير الفني لبروسيا دورتموند، أن بطولة كأس ألمانيا تمثل أقصر الطرق أمام فريقه للصعود إلى منصات التتويج، مشيرًا إلى أن الفريق يتعامل معها كأولوية قصوى في الموسم الجديد.

ويستهل دورتموند مشواره في البطولة الاثنين المقبل حين يلاقي مضيفه روت فايس إيسن، أحد أندية الدرجة الثالثة، في مواجهة يتوقع أن تشهد أجواء جماهيرية صاخبة.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي: "المباراة لن تكون سهلة، اللعب أمام فريق من الدرجة الثالثة على أرضه يتطلب جهدًا مضاعفًا، ونحن نطمح للعبور إلى الدور التالي".

ويخوض دورتموند الموسم الحالي بعد إنهاء البوندسليجا في المركز الرابع الموسم الماضي، ما أهّله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بينما يبدأ رحلته في الدوري المحلي الأسبوع المقبل بملاقاة سانت باولي.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن التحضيرات للموسم لم تكن مثالية بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، لكنه رفض استخدام ذلك كذريعة قائلاً: "لا مجال للأعذار، علينا تحمل المسؤولية ومواجهة كل خصم بجدية".

كما حذر كوفاتش من خطورة إيسن الذي خاض بالفعل مباراتين في الدوري، ما يمنحه جاهزية أكبر، مؤكدًا أن فريقه سيخوض اللقاء بكل تركيز لتفادي أي مفاجآت غير سارة.