دعا الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إلى وقف التعليم عبر الكتاتيب لمنع تسرب الدين السياسي، قائلا: «هناك 12 ألف كُتّاب جديد، من الذي سيُدرّس فيها للأطفال من سن الرابعة إلى السادسة؟ الشيوخ! هل هؤلاء مؤهلون لتدريس هذه المرحلة العمرية؟».

ورأى بدراوي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن إحياء فكرة العودة إلى الكتاتيب «خطأ 100% ورجعة وليس لها أي ميزة»، مؤكدا أن معلم مرحلة الطفولة المبكرة يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية بأكملها.

وأضاف أن حفظ القرآن والتلاوة أمور محل احترام وتقدير، «لكننا بحاجة أيضًا إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، والنقد البنّاء، وحرية الرأي، والمشاركة الرياضية، والفن والمسرح والموسيقى»، موضحًا أن هذه المرحلة العمرية ـ ما قبل المدرسة ـ تحتاج إلى «شغل تعليمي، مش شغل دين»، حسب تعبيره.

وفي المحور الاقتصادي، شدد بدراوي على ضرورة تحقيق «طفرة اقتصادية» توقف استمرار الدين الخارجي، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تمكين قطاع خاص قوي وجذب استثمارات أجنبية «إنتاجية وليست عقارية».

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الإنتاجية يتطلب وجود منافسة محايدة، وتسهيل قدرة المستثمر على إخراج أرباحه، بالإضافة إلى معالجة مشكلة أسعار الفائدة المرتفعة، التي تجعل الاستثمار في البنوك أكثر ربحية وأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب» التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف نشر تعاليم القرآن الكريم بأسلوب أصيل، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم القيم الأخلاقية والدينية.