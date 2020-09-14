زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمرى ينتهى باستدعاء من قوات الأمن

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الاثنين، بحفل زواجها من الإعلامى الأردنى معاذ العمرى وسط عدد محدود من الأقارب والأصدقاء المقربين، تماشيا مع إجراءات الوقاية من كورونا التى فرضها الأردن مؤخرا، إلا أن حفل الزفاف البسيط انتهى إلى قسم الشرطة، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن رجال الأمن بالأردن استدعوا الإعلامى معاذ العمرى للتحقيق معه فى تفاصيل الحفل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات لحفل الزفاف، إذ ظهرت كرزون بفستان الزفاف الأبيض مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.

واختارت ديانا فستانا شفافا من الأكتاف مزين ببعض الورود باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وهنأ العديد من الأقارب والأصدقاء ديانا، متمنين لها حياة زوجية سعيدة، ولكن يبدو أن الزفاف لم يسر على ما يرام حتى النهاية؛ حيث استدعى الأمن الصحفى معاذ العمرى زوج ديانا كرزون، بسبب ما قيل إنه مخالفة للإجراءات التى اتخذتها السلطات خلال عقد الزفاف.

ورد معاذ عبر فيسبوك بأن الاستدعاء كان لغرض معرفة تفاصيل الزفاف من حيث الأرقام فقط قائلا: «إلى بعض وسائل الإعلام الصفراء، تم استدعائى لمعرفة تفاصيل الزفاف من حيث الأرقام، وتم الكشف عن ضباط الأمن العام، والأمور على ما يرام... شكرًا للأمن العام».