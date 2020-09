زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمرى ينتهى باستدعاء من قوات الأمن

View this post on Instagram

. . . زواج الفنانة ديانا كرزون 😍😍 . . . . __________________________________ ---------------------------------------------------- #عروس #زفات #اعراس #ksa #mydubai #uae #الكويت #abudhabi #عمان #فاشن #wedding #زفة #saudiarabia #زفاف #فساتين #مناسبات #ابوظبي #video #السعودية #الامارات #زفة_عروس #الاردن #فيديوهات #فساتين_زفاف #dubai #لبنان #دبي #riyadh #bride #عرس