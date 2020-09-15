مسيرات غضب فلسطينية رفضا لاتفاقيات إقامة علاقات مع إسرائيل

تشهد مختلف المحافظات الفلسطينية اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم غضب شعبي استنكارا ورفضا لاتفاقي إقامة العلاقات اللذين سيتم توقيعهما بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن ذلك يأتي تلبية لدعوة القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول.

ومن المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية وفي عدة دول مسيرات حاشدة، ووقفات منددة بهذا الاتفاق المخزي.

وأعلنت الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية عن عدة فعاليات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تزامنا مع توقيع الاتفاق، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة فيها.

وتنطلق الفعاليات اليوم في الخليل وطولكرم وجنين ونابلس ورام الله، كما تنظم 50 منظمة أمريكية وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، بالتزامن مع توقيع الاتفاق.

وأعلنت القيادة الوطنية الفلسطينية في بيانها اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء شجبا لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.