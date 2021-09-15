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مدير الصحة العالمية يدين نقص توزيع لقاحات كورونا في إفريقيا

أ ش
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 2:49 م

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، نقص توزيع لقاحات كوفيد-19 على الدول الأفريقية.

وقال تيدروس غيبريسوس، في كلمته في مناظرة "استثمر في أفريقيا" التي عقدت عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، إن توزيع اللقاحات غير عادل بشكل رهيب، مضيفًا أن العديد من البلدان الأفريقية لا تزال تفتقر إلى الوصول لعدد كاف من اللقاحات، وأن أقل من 2% من اللقاحات العالمية تم توزيعها على القارة، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى دعم الدول الإفريقية لتطعيم 40% من سكانها بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن الوباء دليل واضح على أنه يجب علينا تعزيز القدرة التصنيعية في إفريقيا للقاحات والمنتجات الطبية الأخرى، داعيا الشركات إلى بذل كل ما في وسعها لمكافحة الوباء ودعم بناء صناعة اللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى في إفريقيا، والسعي للحصول على الدعم لبناء أنظمة صحية أقوى في القارة.

 
 

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