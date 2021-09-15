تحرير 16 محضر إشغالات ونظافة وتنفيذ 19 إزالة إدارية في إسنا بالأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملة لرفع الإشغالات بشارع أحمد عرابي بوسط امدينة، منطقة السنترال القديم، محيط مدرسة الإعدادية بنات، والشوارع الجانبية لرفع إشغالات الباعة الجائلين بتلك المناطق.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق، ٣ محاضر بائع متجول، ٣ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٩ إزالة إدارية، كما تم مصادرة ٣ حالات ضبط وتحرير محضر نرجيلة.

وأكد ابراهيم نصير، رىيس المركز ضرورة رفع الإشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع والتواصل الدائم مع المواطنين.