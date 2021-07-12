رئيسة المركزي الأوروبي: تنفيذ التغييرات المطلوبة هو التحدي الأكبر للاقتصادات

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التحدي الأكبر الذي يواجه تعافي الاقتصاد الأوروبي يتمثل فيما إذا كانت السلطات ستطبق التغييرات المطلوبة لكي ينطلق الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن لاجارد القول إن السياسة النقدية والمساعدات المالية غير المسبوقة وانتشار برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجدـ أدى إلى تعافى الاقتصادات الأوروبية بأسرع من التوقعات.

وأشارت لاجارد خلال ظهورها على شاشة تلفزيون بلومبرج إلى إنه من المتوقع عودة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت لاجارد إلى أنه من التحديات الرئيسية كيفية تصرف أوروبا لتضييق الفجوة الاقتصادية بين دول شمال أوروبا ودول جنوبها، وتقليل التفاوت الذي زادته الجائحة، والتحول إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وأكثر استدامة.

وأضافت لاجارد، أن أكبر تحدي يواجه أوروبا هو تحقيق التغيير المطلوب، "إنها مسألة توجيه التمويل إلى الاستثمار الصحيح والتأكد من أن الاقتصادات ستعود إلى الشكل الصحيح مع الإصلاحات الهيكلية المناسبة التي ستحسن انتاجية هذه الاقتصاديات والتي ستجعلها أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية وأكثر صداقة للبيئة".