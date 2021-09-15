رئيس الحكومة الليبية: نولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته تولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية وتوفير الأمن وبسط الاستقرار.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت اليوم الأربعاء مع وفد أمريكي يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية "ديريكإتش شوليت"، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والمساعد الخاص لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ثو إن راجان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية؛ لبحث آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خارطة الطريق، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.



ومن جانبه، أكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية "ديريكإتش شوليت" دعم بلاده للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة الليبية لبلوغ الانتخابات.