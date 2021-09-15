الزراعة تبحث مع البنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع آيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها.

وقال القصير إن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية، كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر، وبالتالي زيادة الكميات المستخدمة من المياه وتغير التراكيب المحصولية.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بموضوع التغييرات المناخية، وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها، ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي وتحديث منظومة الري.

من جانبها، أعربت آيات سليمان عن سعادتها بما حققته مصر في مجال الزراعة وإيمانها بأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى اهتمام البنك الدولي بهذا التوجه وأنه على استعداد للمشاركة مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، خاصة وأن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

وقالت سليمان إن هناك اهتماما من البنك الدولي بعقد جلسة على المستوى الوزاري بمشاركة قطاعات مختلفة من الدولة المصرية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر والخروج برؤية شاملة لمحاولة التكيف مع هذه التغيرات ودون أن يتأثر هذا القطاع الحيوي سلبيا.

كما أكدت رغبة البنك الدولي في العمل مع وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة من خلال آليات تنفيذ واضحة لها مردود اقتصادي على صغار المزارعين المصريين.

حضر اللقاء أوليفر بريد رئيس برامج البنك الدولي، وروبرت بوجويدا مدير العمليات بالبنك الدولي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية.