 الخارجية اللبنانية ترشد الإنفاق وتخفض إيجارات مكاتب بعثاتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية اللبنانية ترشد الإنفاق وتخفض إيجارات مكاتب بعثاتها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 1:07 م

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أنه تم بدء خطوات إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام من خلال العمل جديا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها، مع الحفاظ على كرامة واستمرارية البعثات اللبنانية وممثليها بالخارج، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وأكدت الوزارة أن الخطة تتضمن تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج، وزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%، وذلك اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، وتوقعت أن تزيد الواردات القنصلية السنوية حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات سيتبعها قرارات إصلاحية لاحقة مكملة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجيا في إطار خطة شاملة لترشيد نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن إطار الخطة العامة الإصلاحية للدولة والحكومة.

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