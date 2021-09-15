الخارجية اللبنانية تبدأ خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في تنفيذ خطوات إصلاحية في إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام.



وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، إنه "نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج وزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%".



وأضافت أن ذلك سيكون اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن "ترشيد إنفاق البعثات سيكون من خلال العمل جديا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج".



ولفتت أنه "ستليها خطوات إصلاحية لاحقة مكملة لها، وسيتم العمل على تنفيذها تدريجيا في إطار خطة شاملة لترشيد نفقات موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ضمن إطار الخطة العامة الإصلاحية للدولة والحكومة العتيدة".