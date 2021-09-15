 المتحدث باسم خارجية الولايات المتحدة: واشنطن تسعى لعملية سلمية شاملة في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث باسم خارجية الولايات المتحدة: واشنطن تسعى لعملية سلمية شاملة في اليمن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 8:34 ص

 قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى للتوصل إلى عملية سلمية شاملة في اليمن تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث، في تصريح اليوم، أن هذا هو الهدف الذي يركز عليه تيم ليندركينج المتحدث الأمريكي الخاص باليمن والذي يقوم حاليا بجولة تشمل المملكة العربية والسعودية ثم سيتوجه منها إلى سلطنة عمان.
ونوه إلى أن لقاءات ليندركينج في السعودية تشمل كبار المسئولين من الحكومتين السعودية واليمنية ثم سيغادر بعد ذلك لسلطنة عمان لإجراء لقاءات مع كبار مسئوليها كما سيلتقي بهانز جروندبيرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن وكذلك ديفد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الخاصة باليمن.
وتابع المتحدث أن المبعوث الأمريكي سيواصل الضغط على الأطراف المعنية فيما يخص ضرورة تمرير الاحتياجات الرئيسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي مختلف مدنه.


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