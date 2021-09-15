مسؤول بالأمم المتحدة: آثار الزيادة السكانية تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي

قال عادل عبد اللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، إن المشكلة السكانية في مصر يتم الحديث عنها منذ فترة طويلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنه يجب عند إعداد سيناريوهات للسنوات المقبلة، فإذا كان الاتجاه نحو قلة النمو السكاني فإن الأمر يوفّر للخزانة العامة للدولة مبالغ.

على النقيض، أوضح عبد اللطيف أن استمرار الزيادة السكانية بنفس المعدل القائم حاليًّا فإن الأمر سينعكس على تآكل جزء كبير من هذه النمو الاقتصادي، مؤكدًا الحاجة لأن يكون النمو الاقتصادي بأعلى بكثير من معدل الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن مواجهة الزيادة السكانية هي في الأساس قرار مجتمعي يتم من خلال التوعية بشكل كبير، معتبرًا أن جهود الدولة في مرحلة ما قبل 2020 كانت قليلة في مواجهة هذه الأزمة.

وشهد الرئيس السيسي، يوم الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021.

ويعكس التقرير، ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.