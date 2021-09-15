استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، بعد صدور تقرير أمريكي أشار إلى تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين وهو ما يشير إلى استمرار قلة الإمدادات في السوق.

وارتفع خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 8. 0% في حين واصل خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفاعه اليوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن معهد البترول الأمريكي وهو مؤسسة تمثل مصالح شركات النفط الأمريكية أعلن أمس تراجع المخزون الأمريكي من الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 44. 5 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه استوعب المتعاملون قرار الصين تنظيم أول مزايدة لبيع كمية من المخزون الاستراتيجي للنفط الخام يوم 24 سبتمبر الحالي بهدف تهدئة الأسعار، حيث تراجع السعر مؤقتا قبل أن يعاود الارتفاع مجددا.

ومن المقرر أن تجري المزايدة الأولى لبيع حوالي 38. 7 مليون برميل بحسب بيان إدارة الغذاء والمخزونات الاستراتيجية الوطنية الصينية أمس الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الكميات المباعة تشمل العديد من أنواع النفط الخام منها خام قطر مارين وفورتيس وعمان وموربان وزاكوم العلوي والموجودة في مستودعات منطقة داليان.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8. 0% إلى 15. 74 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6. 0% إلى 89. 70 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.