المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران لا تزال مهتمة بإجراء محادثات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين، اليوم الخميس، إن إيران لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأوضحت ليفيت، في أول ظهور علني لها في البيت الأبيض منذ إنجابها طفلها الثاني في مايو الماضي، بأن "إيران لا تزال إلى حد كبير تجرى محادثات مع الولايات المتحدة، وقد أعربت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق معنا."

وأضافت أن إيران ترغب في إجراء محادثات لأنها "تتعرض لضربات مدمرة" من جانب الجيش الأمريكي.

وذكرت ليفيت أن الولايات المتحدة تواصل ضرب أهداف إيرانية منذ أيام "بسبب سلوك القيادة الإيرانية".

وأعلنت الولايات المتحدة أن إيران انتهكت اتفاقا حديثا وذلك بشنها هجمات على سفن في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، تعرضت سفن لإطلاق نار أثناء عبورها المضيق. ويتم تحميل إيران مسؤولية هذه الهجمات.

وشن الجيش الأمريكي مجددا ضربات على أهداف في إيران، أمس الأربعاء، وردت إيران بإطلاق النار على أهداف في المنطقة. وأعلنت دولتا الخليج المتحالفتان مع الولايات المتحدة، الكويت والبحرين، تعرضهما لهجمات. كما أعلن الأردن أيضا تعرضه مجددا لإطلاق نار من جانب إيران.