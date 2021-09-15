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أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 9ر0% شهريا إلى 7ر859 مليار ين (84ر7 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1ر3% بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال يوليو الماضي بنسبة 1ر11% سنويا، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 7ر15%، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 6ر18% خلال الشهر السابق.

وزاد إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 7ر11% شهريا و3ر49% سنويا ليصل إلى 9ر2875 تريليون ين.