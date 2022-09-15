النيابة تباشر التحقيقات في وفاة شاب على يد معالج روحي بالشرقية

تباشر جهات التحقيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، التحقيقات في واقعة وفاة شاب متأثرا بإصابته على يد "معالج روحي"، بعدما اعتدى عليه الأخير بزعم استخراج جن من جسده في منزل بقرية قهبونة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة شاب داخل منزل بقرية قهبونة التابعة لمركز شرطة الحسينية.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب كان يعاني من حالة نفسية واستعانت أسرته بمعالج روحي لعلاجه والذي ضربه زاعما استخراج جن من جسده، حتى فارق الحياة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان المدعو أحمد ن ا م، 31 عاما، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان معاناة الشاب من حالة نفسية واستعانت أسرته بمعالج روحي لعلاجه والذي ضربه زاعما استخراج جن من جسده، حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.