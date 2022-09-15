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الرئيس الأوكراني يتعرض لحادث سير في كييف

د ب أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:13 ص | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:42 ص

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحادث سير في كييف، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئيس، سيرجي نيكيفوروف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

واصطدمت سيارة بالسيارة التي كان يستقلها زيلينسكي، وكذلك بسيارات أخرى في موكبه، حسبما قال نيكيفوروف في منشور على فيسبوك.

وأضاف نيكيفوروف أن طبيبا فحص زيلينسكي وأنه لم تكن بجسده جروح، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر المتحدث أن المسعفين نقلوا سائق السيارة الأخرى إلى المستشفى وإن الشرطة تحقق في الحادث.

وزار زيلينسكي أمس الأربعاء بلدة إيزيوم التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخرا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

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