أمن الأقصر: تحرير شخص عقب اختطافه لخلافات مالية وضبط الجناة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في تحرير شخص عقب اختطافه لخلافات بالأقصر، وضبط مرتكبى الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من شخص- مقيم بدائرة المركز- يفيد بغياب (شقيقه، "عامل – مقيم بذات الناحية") عن مسكنه وتلقيه عدة اتصالات هاتفية من 3 أشخاص "محددين" تضمن قيامهم باحتجاز شقيقه المتغيب لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد أشقائه.

بإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، قاموا باستدراج المتغيب إلى مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واحتجازه وذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقه (تاجر مواد غذائية) لتحصله منهم على مبالغ مالية بلغت (مليون و700 ألف جنيه) للاتجار بالمواد الغذائية، وقاموا بالتواصل هاتفياً مع أهلية المجنى عليه وتهديدهم لإجبارهم على سداد المبلغ المستحق على شقيقه نظير إطلاق سراحه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بدائرة مركز دراو بأسوان وتم تتبعهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.