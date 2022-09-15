رئيسة المفوضية الأوروبية تصل أوكرانيا

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) من أجل إجراء محادثات مع عدد من المسئولين.

وقالت دير لاين -في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إنها "في كييف، في زيارتي الثالثة منذ بداية الحرب الروسية.. لقد تغير الكثير.. أوكرانيا الآن مرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضافت دير لاين أنها "ستناقش مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ورئيس الوزراء "دنيس شميكال" كيفية الاستمرار في تقريب اقتصاداتنا وشعبنا بينما تمضي أوكرانيا قدما نحو الانضمام".