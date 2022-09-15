محافظ سوهاج يشهد حفل تسليم 100 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حفل تسليم 100 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، إحدى مبادرات مؤسسة "حياة كريمة"، التي نظمتها المؤسسة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة "حياة كريمة"، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمه من قصر ثقافة سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للفتيات متمنيا لهن حياة سعيدة، مشيدا بدور "مؤسسة حياة كريمة"، وأنشطتها المستمرة بسوهاج في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، وما تقدمه من خدمات طبية، وفرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج.

وقام المحافظ في نهاية الاحتفالية بتسلم عدد من أجهزة العرائس، والتي شملت العديد من المستلزمات المنزلية ومنها "بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وشاشة تليفزيونية، وحقيبة مستلزمات شخصية".