رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمتين ثنائتين مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول اليوم الخميس، أن يون سيعقد قمتين ثنائتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد القمة التي ستعقد بالأخص مع كيشيدا أول لقاء بين الدولتين في خلال ثلاث سنوات تقريبا، منذ القمة الأخيرة في ديسمبر 2019 وهي تثير الآمال في تحسين العلاقات المتوترة بشدة بسبب العمالة القسرية إبان الحرب وغيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بالحكم الاستعماري الياباني 1910 – 1945.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن يون سيحضر اجتماعات الجمعية العامة يومي الثلاثاء والأربعاء في إطار جولة تضم ثلاث دول حيث سيتوجه أيضا إلى لندن لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية وإلى كندا لعقد قمة مع رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم تيه-هيو، في إيجاز صحفي إنه تم الاتفاق على القمتين مع بايدن وكيشيدا، رغم عدم تحديد مواعيد محددة بعد.

وقال مسؤول رئاسي، إنه من المتوقع أن يناقش يون مع بايدن تنفيذ اتفاقيات تم التوصل إليها خلال قمتهما الأولى في سول في مايو.