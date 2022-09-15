مسئول أمني تركي: موسكو طلبت من أنقرة تطبيع العلاقات مع دمشق

قال مسئول أمني تركي، إن روسيا سحبت تدريجيا بعض مواردها العسكرية من سوريا للتركيز على أوكرانيا، وطلبت من تركيا تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد "لتسريع الحل السياسي" بسوريا.



وقال المصدر التركي، الذي لم يكشف عن هويته، إن روسيا حثت سوريا على الدخول في محادثات مع أنقرة في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لتأمين موقفها وموقف الأسد إذا اضطرت لنقل قوات إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.



وقال مسئولون أتراك ومصدر مقرب من دمشق، إن هذه الاتصالات تعكس تحولا في السياسة الروسية في وقت تعد فيه موسكو نفسها لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، بينما تسعى لتأمين موقعها في سوريا، حيث تدعم قواتها الرئيس بشار الأسد منذ عام 2015.



وقال مصدر إقليمي مؤيد لدمشق، لرويترز، إن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي، هاكان فيدان، ورئيس المخابرات السورية علي مملوك التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية.



ومن شأن أي تطبيع في العلاقات بين أنقرة ودمشق أن يغير معالم الحرب السورية المستمرة منذ عشر سنوات.