الإسماعيلي يتعاقد مع محمود الشبراوي

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أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع محمود الشبراوي، جناح الجونة، بشكل رسمي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

الشبراوي، صاحب الـ27 عاما، لفت الأنظار مع الجونة قبل هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع باسم مرسي والغاني ياو أنور، والإيفواري عبد القادر كوليبالي، بجانب الثلاثي التونسي فراس شواط، حمدي النقاز، ونور الزمان زاموري، بجانب باسم مرسي الذي انضم رسميا اليوم لمدة 3 سنوات.

كما اتفق الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، على ضم ثنائي من الفريق لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة من أجل المساهمة في عودة الدراويش لمكانته الطبيعية بالمسابقات المحلية.