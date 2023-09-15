مقتل شخصين وإصابة 18 في اصطدام شاحنة وحافلة تحمل مهاجرين في إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الجمعة أن حافلة تحمل مهاجرين، وصلوا مؤخرا إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية، اصطدمت بشاحنة بالقرب من روما.

وتوفي السائقان وهما إيطاليان في الحادث، بينما أصيب 18 مهاجرا، بعضهم إصابتهم خطيرة.

وأضافت الوكالة أن الحافلة، التي كانت تشغلها سلطات صقلية، اصطدمت وجها لوجه بالشاحنة بالقرب من "فيانو رومانو"، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال روما، فيما كانت تنقل المهاجرين من "بورتو امبيدوكلي" بالقرب من مدينة "أجريجينتو" في منطقة "بيدمونت" شمال البلاد.

وطبقا لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، فإن حوالي عشرة آلاف مهاجر وصلوا إلى جزيرة "لامبيدوسا" على متن قوارب، منذ مطلع الأسبوع.

ووصل أكثر من 5000 مهاجر إلى الجزيرة يوم الثلاثاء فقط.