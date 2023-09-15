رئيس وزراء اليابان يزور نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيقوم بزيارة إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات والفعاليات ذات الصلة.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن كيشيدا سيلقى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشارك في الأحداث المتعلقة بالقضايا العالمية، بما في ذلك نزع السلاح النووي، والحرب في أوكرانيا، وأهداف التنمية المستدامة، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.



وأضاف ماتسونو، إنه من المتوقع أن يجري كيشيدا، خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، محادثات ثنائية مع القادة الآخرين على هامش جلسة الجمعية العامة.



وأضاف ماتسونو، أن كيشيدا يسعى إلى "التأكيد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز مهام عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء إصلاحات في الجمعية العامة.



وفي سياق متصل، من المقرر أن تزور أول وزيرة خارجية لليابان منذ 20 عاما، يوكو كاميكاوا، نيويورك في أول رحلة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها.



وقالت كاميكاوا إنها وعدت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلقائه في نيويورك خلال محادثاتهما الهاتفية التي جرت أمس الخميس.