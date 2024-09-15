علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق الهلال نظيره المصري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمود جاد لحراسة المرمي.

الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي

خط الوسط: محمود حمادة، أمادو با، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: محمد الشامي ، صلاح محسن .

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

«محمود حمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.