ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، وترويجها وبحوزتهم مواد بحوالي 20 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إنشاء تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية، مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا، مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية واستخدامه في تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامي.

أمكن ضبطهم بعد استهدافهم، وبحوزتهم (2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول"، 350 قرصًا مؤثرًا لعقار "أبتريل" المخدر، و30 كيلو لبودرة "ترامادول" المخدر، 60 قرصا لعقار "ميزوتاك"، مواد ومعدات مستخدمة في التصنيع، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة).

واعترفوا خلال مواجهتهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها.

فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون جنيه تقريبا، حيث يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.