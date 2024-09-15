أكرم حسني يظهر باستايل تسعيناتي في ثاني حلقات مسلسل ديبو

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، ظهور الفنان أكرم حسني، كضيف شرف، مجسدا شخصية "إبراهيم الغرقان" الذي ارتدى ملابس تحمل طابع تسعيناتي.

واتضح خلال الحلقة الثانية من المسلسل أن "إبراهيم الغرقان" هو مدير مكتب هجرة غير شرعية، كان "ديبو" الذي يجسده الفنان محمد أنور، قد لجأ إليه هربا من الواقع الذي يعيشه.

وبجانب زينة، حل الفنان مصطفى غريب، أيضًا كضيف شرف من خلال دور "إسماعيل" صديق ديبو، الذي ظهر وهو يشاركه لعب البلاي ستيشن.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، إنتاج سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.