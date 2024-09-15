 نيوزيلندا تصدر مسودة قائمة بالمعادن الضرورية لاقتصاد البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيوزيلندا تصدر مسودة قائمة بالمعادن الضرورية لاقتصاد البلاد

د ب أ
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 9:06 ص

 ذكر وزير الموارد في نيوزيلندا شاين جونز في بيان أن حكومته أصدرت مسودة قائمة بالمعادن ، التي تعتبر ضرورية لاقتصاد البلاد ومرونتها في مجال المعادن، للتشاور حولها.

 وتحدد مسودة قائمة المعادن المهمة 35 معدنا، له أهمية حيوية للوظائف الاقتصادية، وهي مطلوبة دوليا وتواجه مخاطر عالية لانقطاع الإمدادات، حسب بيان، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

 وستختتم المشاورات بشأن قائمة المعادن في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكانت حكومة نيوزيلندا قد بدأت تعمل في الثالث من يوليو الماضي على إعداد قائمة المعادن الحيوية.
 

 
 


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