الصين ترفض تحرك أمريكا لحث مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية عليها بسبب شرائها النفط الروسي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الاثنين، رفضها لتحرك الولايات المتحدة الرامي إلى حث مجموعة السبع على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على بكين بسبب شرائها النفط الروسي، مؤكدة أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

ووصفت الوزارة الخطوة الأمريكية بأنها "شكل نمطي من التنمر والإكراه الاقتصادي"، محذرة من أن هذا الإجراء قد يترك آثاراً خطيرة على التجارة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أعربت الصين عن أملها في أن تتوخى الولايات المتحدة الحذر في أقوالها وأفعالها، مؤكدا أن تُعطى الأولوية للحوار كسبيل لحل الخلافات.