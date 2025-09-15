 رئيس وزراء باكستان يعلن إعفاء مناطق المتضررين من الفيضانات من سداد فواتير الكهرباء - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 10:27 ص القاهرة
رئيس وزراء باكستان يعلن إعفاء مناطق المتضررين من الفيضانات من سداد فواتير الكهرباء

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 10:14 ص

بعد الدمار الشديد الذي سببته الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في أنحاء البلاد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حزمة إغاثة خاصة للمناطق المتضررة من الفيضانات، تشمل إعفاء المستهلكين بالمنازل من سداد فواتير الكهرباء لشهر أغسطس الماضي.

وقال رئيس الوزراء في خطابه إلى الأمة مساء أمس الأحد: "سيتم إعفاء جميع المستهلكين بالمنازل في المناطق المتضررة من الفيضانات من سداد فواتير الكهرباء لشهر أغسطس بالكامل" وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة الأمطار الغزيرة الأخيرة والفيضانات والدمار الشديد الذي لحق بمناطق مختلفة من باكستان.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني بأنه بالإضافة إلى فقدان الأرواح البشرية، تسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق بالماشية وسبل العيش ومنازل السكان المتضررين.

ولتوفير الإمدادات الغذائية والخدمات الصحية في المناطق المتضررة، تقوم الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والشعب والجيش معا بعمليات الإنقاذ والإغاثة.

