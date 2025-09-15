توافد قادة دول عربية وإسلامية لحضور قمة الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توافد قادة دول عربية وإسلامية، اليوم الاثنين، إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة التي تستضيفها قطر بشأن الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بوصول رؤساء مصر وتركيا وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين وجيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر والمالديف معزو وطاجيكستان.

كما وصل رؤساء وزراء باكستان وماليزيا والعراق، وولي عهد الكويت، ونائب رئيس الإمارات، وممثل العاهل المغربي.

وتُعقد في العاصمة القطرية اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس.