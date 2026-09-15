إغلاق مطار كاتانيا في جزيرة صقلية بسبب سحابة من الرماد البركاني

أعلنت السلطات في جزيرة صقلية إغلاق مطار "كاتانيا"، بسبب تكوّن سحابة من الرماد المنبعث من بركان "إتنا"، ما أدى إلى إلغاء جميع عمليات الإقلاع والهبوط بالقرب من المدينة، حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية منذ يوم أمس الاثنين، بما يشمل العديد من الرحلات الدولية.

ويقذف البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، رمادا منذ أمس الأول الأحد، حيث وصل ارتفاع سحابة الرماد إلى أربعة كيلومترات في السماء، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.

ويتم حاليا فرض "الإنذار الأحمر"، وهو الأعلى ضمن أربعة مستويات، على حركة الطيران، تماما كما حدث في الشهر الماضي، وهو ما يعني أنه صار من المتوقع – أو أنه أمر قائم بالفعل - حدوث ثوران بركاني مصحوب بانبعاثات رماد كثيفة.

ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر الوضع.

ويستقبل مطار كاتانيا أعدادا كبيرة من الزوار الأجانب الذين يرغبون في قضاء عطلاتهم بأكبر جزيرة إيطالية في البحر المتوسط.