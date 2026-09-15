الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سيدة تعرض أسرتها للبلطجة وسرقة مسكنها بالدقهلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عن ملابسات تضرر سيدة من ممارسة أشخاص أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وسرقة مسكنها والتعدي على أسرتها بالضرب وإحداث إصابتهم بالدقهلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب بممارسة أشخاص أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء وسرقة مسكنها والتعدي على أسرتها.

وأضافت الوزارة، أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية محرر بشأنها عدة محاضر بين صاحبة الحساب وأسرتها وبين عدد من أقاربهم، تبادلوا خلالها الاتهامات فيما بينهم.

وأشارت إلى ضبط 9 رجال، و5 سيدات، لـ5 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكدت أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وبتخلصهم من الأدوات المستخدمة في التعدي، ونفوا قيامهم بسرقة منزل الشاكية.

وتابعت أنه باستدعاء الشاكية ومواجهتها أقرت بادعائها الكاذب للنيل من المشكو في حقهم.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.