دي ليخت وفينيسيوس أبرز المرشحين لجائزة «الفتي الذهبي» وغياب مبابي

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أعلنت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن القائمة المختصرة لجائزة «جولد بوي» والتي ضمت 20 لاعبا وشهدت غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) - جيانلويجي دوناروما (ميلان) - ألفونسو دافيز (بايرن ميونيخ) - أنسو فاتي (برشلونة) - ماتيو جوندوزي (أرسنال) - إرلينج هولاند (سالزبورج).

فيل فودين (مانشستر سيتي) - كاي هافيرتز (بايرن ليفركوزن) - جواو فيليكس (أتليتكو مدريد) - ديان يوفيليتش (فرانكفورت) - مويس كين (إيفرتون) - كانج إن لي (فالنسيا) - أندري لونين (بلد الوليد) - دونيال مالين (أيندهوفن) - ماسون ماونت (تشيلسي) - رودريجو (ريال مدريد) - جادون سانشو (بورسيا دورتموند)-فيران توريس (فالنسيا) - فنيسيوس جونيور (ريال مدريد) - نيكولو زانيولو (روما)

وتقدم الصحيفة الإيطالية تلك الجائزة منذ عام 2003، وفاز بها أول مرة اللاعب الهولندي رفائيل فان دار فارت.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة كان قد فاز بتلك الجائزة عام 2005، علما بأن آخر لاعب نال هذه الجائزة كان الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي