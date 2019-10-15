إيطاليا تسحق ليشتنشتاين بخماسية في عقر دارها ضمن تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي انتصارا ساحقا خارج أرضه وتغلب على مضيفه منتخب ليشتنشتاين 5 / صفر اليوم الثلاثاء على ملعب "رينباك" في فادوز عاصمة ليشتشتاين ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ورفع المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله إلى النهائيات، رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بعدما حقق الانتصار الثامن على التوالي، بينما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين في المركز السادس الأخير.

وأنهى المنتخب الإيطالي الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله فيدريكو برناردسكي بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني، أمطر المنتخب الإيطالي شباك اصحاب الأرض بأربعة أهداف سجلها أندريا بيلوتي (هدفان) في الدقيقتين 70 و90 وأليسيو رومانيولي في الدقيقة 77 وستيفان الشعراوي في الدقيقة 82 .