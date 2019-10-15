 مسؤول بالحزب الحاكم في بولندا: ماتيوس مورافيسكي سوف يبقي في منصب رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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مسؤول بالحزب الحاكم في بولندا: ماتيوس مورافيسكي سوف يبقي في منصب رئيس الوزراء

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:24 م

قال جاك ساسين نائب رئيس الوزراء البولندي والعضو بحزب القانون والعدالة الحاكم في حوار إذاعي -اليوم الثلاثاء- إن ماتيوس مورافيسكي سوف يستمر في شغل منصب رئيس الوزراء.

وأضاف -خلال حوار مع شبكة جيدينكا الإذاعة البولندية- أن إجراء تغيير في رئاسة الحكومة، مثلما تكهنت وسائل الإعلام، سوف يكون أمرا "غير منطقي" من جانب الحزب الحاكم.

وكانت وسائل الإعلام قد تكهنت خلال الحملة الانتخابية بأنه ربما يحل زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي محل مورافيسكي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد تشكيل الحكومة تغييرات.

وكانت اللجنة الانتخابية في بولندا قد أعلنت فوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 43.6% من الأصوات في مجلس النواب.

د ب أ

قال جاك ساسين نائب رئيس الوزراء البولندي والعضو بحزب القانون والعدالة الحاكم في حوار إذاعي -اليوم الثلاثاء- إن ماتيوس مورافيسكي سوف يستمر في شغل منصب رئيس الوزراء.

وأضاف -خلال حوار مع شبكة جيدينكا الإذاعة البولندية- أن إجراء تغيير في رئاسة الحكومة، مثلما تكهنت وسائل الإعلام، سوف يكون أمرا "غير منطقي" من جانب الحزب الحاكم.

وكانت وسائل الإعلام قد تكهنت خلال الحملة الانتخابية بأنه ربما يحل زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي محل مورافيسكي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد تشكيل الحكومة تغييرات.

وكانت اللجنة الانتخابية في بولندا قد أعلنت فوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 43.6% من الأصوات في مجلس النواب.

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