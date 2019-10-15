إدانة مصرفي سابق في بنك مورجان ستانلي بتبييض أموال في اليونان

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن إحدى المحاكم السويسرية أصدرت حكما بالسجن على مصرفي سابق في فرع بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي في سويسرا لاتهامه بالتورط في عملية تبييض أموال خاصة برشوة قدرها 50 مليون فرنك سويسري تقريبا (1ر50 مليون دولار) كجزء من صفقة سلاح تفاوض عليها وزير الدفاع اليوناني السابق أكيس تسوهاتزوبولوس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية على بافلوس بايلاس حكما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بارتكاب جريمة تبييض الأموال، وتبرئته من تهمة الابتزاز. وسيتم تقليل مدة حسبه بمقدار 348 يوما كان قد أمضاها بالفعل في الحبس قبل صدور الحكم.

كما تضمن الحكم حبس المتهم 15 شهرا أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة مشروطة بقيمة 250 ألف فرنك.

كانت إحدى المحاكم اليونانية قد أصدرت حكما بإدانة وزير الدفاع السابق تسوهاتزوبولوس عام 2013 بتهمة تربح ملايين اليورو من عقد شراء أنظمة صاروخية وغواصات لصالح القوات المسلحة اليونانية.

وأصدرت إحدى محاكم الاستئناف اليونانية عام 2017 قرارا بتأييد حكم الإدانة على تسوهاتزبولوس و15 متهما آخرين. وفي يوليو 2018 تم الإفراج عن الوزير السابق لاعتبارات صحية.

وأدين بايلاس بتهمة تبييض ملايين الفرنكات السويسرية خلال الفترة من 1999 إلى 2012.