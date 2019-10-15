 منتخب اليونان يحقق انتصارا صعبا على البوسنة والهرسك بتصفيات يورو 2020 - بوابة الشروق
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منتخب اليونان يحقق انتصارا صعبا على البوسنة والهرسك بتصفيات يورو 2020

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:18 م

حقق المنتخب اليوناني انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2 / 1 اليوم الثلاثاء على ملعب استاد أثينا الأولمبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وكان المنتخب اليوناني قد فقد بالفعل فرصة انتزاع التأهل من المجموعة بعدما تغلب منتخب فنلندا على نظيره الأرميني 3 / صفر في وقت سابق اليوم.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس قبل الأخير بفارق 16 نقطة خلف نظيره الإيطالي المتصدر، والمتأهل بالفعل للنهائيات، وسبع نقاط خلف فنلندا ونقطتين خلف البوسنة والهرسك وأرمينيا.

وافتتح إيفانجيلوس بافليديس التسجيل لليونان في الدقيقة 30 ثم أدرك عامر جوجاك التعادل للبوسنة والهرسك في الدقيقة 35 .

وحسمت المباراة لصالح اليونان في الدقيقة 88 بهدف سجله عدنان كوفاسيفيتش لاعب البوسنة والهرسك بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

 


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