 روسيا تتهم إدارة الحظر الكيميائي بالتحيز السياسي في القضايا المتعلقة بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تتهم إدارة الحظر الكيميائي بالتحيز السياسي في القضايا المتعلقة بسوريا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:01 م

انتقدت الخارجية الروسية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، متهمة المنظمة بالانحياز والتسييس.

وشددت الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - على أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم ببنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة، مشيرة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و"منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية.

وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.

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