اختيار ممثلة إسرائيلية لتجسيد شخصية كليوباترا يثير الجدل

الشركة المنتجة رشحت أنجلينا جولي وليدي جاجا للدور قبل أن تسنده إلى جال جادوت

حالة من الجدل أثارتها الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بإعلانها تجسيد شخصية الملكة الفرعونية المصرية كليوباترا في فيلم روائي أمريكي؛ على غرار النجمة العالمية إليزابيث تايلور التي قدمتها في الفيلم الشهير عام 1963.

وقالت "جادوت"، الممثلة التي اشتهرت بدور "المرأة الخارقة"، عبر حسابها الرسمي على تويتر؛ إنها تسعى لتقدم شخصية كليوباترا من وجهة نظر نسائية، وتحكي قصتها لأول مرة بعيون النساء، وسط مخاوف النقاد بأن يتم تشويه القصة الحقيقية للملكة الفرعونية كليوباترا، وتحميل سيناريو الفيلم تزييف أو مغالطات تخدم الروايات الإسرائيلية.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

وأعلنت شركة الإنتاج الأمريكية "باراماونت بيكتشرز"، اختيار الممثلة الإسرائيلية لتجسيد شخصية "كليوباترا"، في عمل سينمائي جديد من إخراج باتي جنكينز مخرجة فيلمها السابق "المرأة المعجزة"، ولم يُعرف هل سيتم تصوير أحداث الفيلم في مصر أم بلد آخر.

ويعد الفيلم هو الثاني التي تقدم فيه الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، قصة مصرية، حيث سبق لها تصوير فيلم "Death on the Nile- وفاة على النيل"، الذي تدور أحداثه على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، وتقع عليها جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية.

وكان النجمتان أنجلينا جولي وليدي جاجا مرشحتين لفيلم كليوباترا من قبل -بحسب مجلة Oprah- إذ تردد أن الثنائي سيخضعان لاختبارات لاختيار الأفضل، غير أن الممثلة الإسرائيلية أعلنت أنه وقع عليها الاختيار لتمثيل الدور.

ونشر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر تغريدة قال فيها إن: ممثلة إسرائيلية شهيرة تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية، التي عُرفت بإمبراطورة الجمال والدهاء.. جال جادوت ستجسد شخصية الملكة الشهيرة في فيلم جديد بعد اكتسابها الشهرة العالمية في فيلمها "المرأة المعجزة".

ممثلة اسرائيلية شهيرة تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية التي عرفت بامبراطورة الجمال والدهاء! جال جادوت ستجسد شخصية الملكة الشهيرة في فيلم جديد بعد اكتسابها الشهرة العالمية في فلمها "المرأة المعجزة". غردت جادوت: "كليوباترا قصة كنت أرغب في تجسيدها منذ فترة طويلة" pic.twitter.com/13vwYFCgDn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 12, 2020

وسبق أن جسدت إليزابيث تايلور دور الملكة الفرعونية في فيلم كليوباترا، الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.

وولدت "جال جادوت" في فلسطين المحتلة، وخدمت في الجيش الإسرائيلي عامين، وهي من أصول بولندية، ومتزوجة من يارون فارسانو، منذ عام 2008 ولها ولدين، وهي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، حصلت على لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004، ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في العام نفسه.

ونالت جادوت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة في فيلم "Wonder’s Woman"، كما مثلت في سلسلة افلام Fast & Furious، ومن أبرز أفلامها أيضا Death on the Nile، وKeeping Up with the Joneses.

يذكر أن كليوباترا، هي إحدى الملكات المصريات، وتُعد السابعة التي تعرف بهذا الاسم، وحكمت مصر في 323 قبل الميلاد، وكانت تشتهر بالدهاء والجمال، وهي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.