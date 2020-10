اختيار ممثلة إسرائيلية لتجسيد شخصية كليوباترا يثير الجدل

الشركة المنتجة رشحت أنجلينا جولي وليدي جاجا للدور قبل أن تسنده إلى جال جادوت

حالة من الجدل أثارتها الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بإعلانها تجسيد شخصية الملكة الفرعونية المصرية كليوباترا في فيلم روائي أمريكي؛ على غرار النجمة العالمية إليزابيث تايلور التي قدمتها في الفيلم الشهير عام 1963.

وقالت "جادوت"، الممثلة التي اشتهرت بدور "المرأة الخارقة"، عبر حسابها الرسمي على تويتر؛ إنها تسعى لتقدم شخصية كليوباترا من وجهة نظر نسائية، وتحكي قصتها لأول مرة بعيون النساء، وسط مخاوف النقاد بأن يتم تشويه القصة الحقيقية للملكة الفرعونية كليوباترا، وتحميل سيناريو الفيلم تزييف أو مغالطات تخدم الروايات الإسرائيلية.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB