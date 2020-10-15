 الجيش الباكستاني:مقتل 14 شخصا بعدما نصب إرهابيون كميناً لقافلة عمال شركة نفطية جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الباكستاني:مقتل 14 شخصا بعدما نصب إرهابيون كميناً لقافلة عمال شركة نفطية جنوبي البلاد

الجيش الباكستاني - ارشيفية
الجيش الباكستاني - ارشيفية
إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:31 م
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 14 شخصا اليوم الخميس، بعدما نصب إرهابيون كميناً لقافلة من عمال تابعين لشركة "تنمية النفط والغاز" الباكستانية كان يرافقهم جنود شبه عسكريين.

وأضاف الجيش الباكستاني - حسبما نقلت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم - أن الحادثة وقعت في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان بين قوات الأمن وإرهابيين على الطريق السريع بالقرب من مدينة أورمارا في منطقة جوادار بإقليم بلوشستان.

وكان من بين القتلى 7 أفراد من الحراس الأمنيين.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الحادث الإرهابي، وعبّر عن حزنه وعزائه لأسر الضحايا.

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