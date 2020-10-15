نائبة بايدن تلغي سفرها لإصابة اثنين من الحملة الانتخابية بكورونا

ألغت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس، رحلات السفر حتى الأسبوع المقبل، بعد أن جاءت نتيجة اختبارات اثنين بالحملة الانتخابية إيجابية بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحملة اليوم الخميس.

وجاء في بيان الحملة أن القرار اتخذ من باب الحذر، وتماشيًا مع التزام الحملة باتخاذ أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية.

وقالت الحملة إنه لا يتعين على هاريس الخضوع لحجر صحي، حيث أنها لم تكن على اتصال مباشر بالاثنين خلال اليومين السابقين على تشخيص إصابتهما بمرض كوفيد-19، مشيرة إلى إرشادات وكالة الصحة الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت هاريس في تغريدة على تويتر: "كانت نتيجة اختبارين لي سلبية هذا الأسبوع، ولم تظهر على أعراض كورونا".