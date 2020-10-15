الداخلية توضح حقيقة اختطاف فتاة بسيارة أجرة في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن خطف فتاة بمنطقة المعادي؛ بأن خلافا على الأجرة هو السبب وراء نشر استغاثتها .



تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بشأن استغاثة تم نشرها على موقع التواصل الاإجتماعى "فيس بوك" تضمنت تعرض إحدى الفتيات للاختطاف من سائق سيارة أجرة "تاكسى" بأحد الشوارع المغلقة بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادى .



على الفور تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد موقع الفتاة المشار إليها وبالانتقال والفحص تبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى خلاف على الأجرة بينها وبين سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة "لنقل الأشخاص". تم تحديده (سائق ، مقيم طرة البلد بالمعادى ) كما ادعت أن السائق المذكور قام بالاستيلاء على مبلغ مالى منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.