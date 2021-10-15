قالت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إن زوجها كان يعاني من شلل الغضروف منذ سبع سنوات، وتجددت الإصابة خلال تصوير "مشاهد أكشن" في أحد الأفلام .



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة: "المشاهد كانت طويلة وكان فيه زحقلة في المياه، ومع وجود الحر والعرق والتكييفات تأثرت منطقة الظهر".



وأشارت إلى أنّه أجرى رنينًا مغناطيسيًّا وفحوصات شاملة مع أطباء عظام وأعصاب، وأجمعوا على ضرورة حصوله على راحة إجبارية لمدة شهر على الأقل في المنزل ليتمكن من استعادة عافيته.



وفيما وصفته تجربته المرضية بأنها مؤلمة، لكنّها أكّدت أن الحالة قابلة للشفاء في وقت قريب.



"وأوضحت "مي"، أنه الصاوي سيشارك في أعمال درامية تُعرض في شهر رمضان المقبل، لكنها ذكرت أنها غير منوط بها الإعلان عنها.



وكان الفنان خالد الصاوي قد أعلن إصابته بإلتهاب في الساق، وذلك تعليقا على صورة له على كرسي متحرك نشرها على حسابه بتطبيق «إنستجرام»، قائلًا: «أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم بإذن الله».