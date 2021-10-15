تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن بني سويف من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف .



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير المباحث تكوين (4 أشخاص "ل3 منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف) تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك متخذين من محافظة بنى سويف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



و بتقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن المسروقات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين واحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.