 الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة من وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة - بوابة الشروق
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الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة من وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة

محمد علاء
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 10:40 ص

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد 17/10/2021، وحتى يوم الأحد 9/1/2022، في تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع "دار مصر" بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 230، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 232، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 233، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 234، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 235، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 236، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 237، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 238، يوم الخميس 28/10/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 239، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 240، يوم الإثنين 1/11/2021، ووحدات العمارة رقم 241، يوم الثلاثاء 2/11/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الأربعاء 3/11/2021، ووحدات العمارة رقم 249، يوم الخميس 4/11/2021، ووحدات العمارة رقم 250، يوم الأحد 7/11/2021، ووحدات العمارة رقم 251، يوم الإثنين 8/11/2021، ووحدات العمارة رقم 252، يوم الثلاثاء 9/11/2021، ووحدات العمارة رقم 269، يوم الأربعاء 10/11/2021، ووحدات العمارة رقم 270، يوم الخميس 11/11/2021، ووحدات العمارة رقم 271، يوم الأحد 14/11/2021، ووحدات العمارة رقم 277، يوم الإثنين 15/11/2021، ووحدات العمارة رقم 373، يوم الثلاثاء 16/11/2021، ووحدات العمارة رقم 372، يوم الأربعاء 17/11/2021، ووحدات العمارة رقم 371، يوم الخميس 18/11/2021، ووحدات العمارة رقم 370، يوم الأحد 21/11/2021، ووحدات العمارة رقم 369، يوم الإثنين 22/11/2021، ووحدات العمارة رقم 368، يوم الثلاثاء 23/11/2021، ووحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021، ووحدات العمارة رقم 366، يوم الخميس 25/11/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021، ووحدات العمارة رقم 265، يوم الإثنين 29/11/2021، ووحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021، ووحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021، ووحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021، ووحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.

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