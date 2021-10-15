إلهام شاهين لمن يعتبرون المهرجانات تقتصر على «صور السجادة الحمراء»: الفعاليات الأخرى لا يتم تصويرها

ردّت الفنانة إلهام شاهين، على منتقدي المهرجانات الفنية والتي يعتبرونها مجرد مناسبة لظهور الفنانين والفنانات على السجادة الحمراء والتصوير عليها.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة: "المهرجان مش كده بس لكن الفعاليات الأخرى لا يتم تصويرها".

وأضافت أنه أثناء التوجّه لمشاهدة أحد الأفلام المشاركة في المهرجان أو مناقشتها، لا يتم التصوير خلال الفعالية، لكن التصوير يقتصر على السجادة الحمراء فقط.

وأشارت إلى أن تنظيم ورش فنية ومعارض لكن لا يتم تصويرها، معقبة: أنا لما باجي المهرجانات بكون نشطة جدًا".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.