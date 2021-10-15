رئيس مدينة المنيا: نستعد لاستقبال موسم السيول وتطبيق نموذج محاكاة عملى للأزمة

عقد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز المنيا، اجتماعا تحضيريا بخصوص الاستعداد لاستقبال موسم السيول وفصل الشتاء وعمل نموذج محاكاة عملى للأزمة بمركز المنيا، بحضور هشام فايز، ورجب قياتى، ومحمود أبو كريشة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى وغرفة العمليات والمكتب الفنى والحملة الميكانيكية.



وناقش رئيس المركز، الاستعداد لموسم السيول من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسته وإشراف هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، وكذلك غرف عمليات فرعية فى كل قرية على حدة، يتم التنسيق المباشر بينها وبين غرفة العمليات الرئيسية للتحرك الفورى مع أى حدث مفاجئ، مؤكدا تجهيز وتوفير ٢ عربة للتدخل السريع.



ووجه قسم الإنارة بالمدينة بتغطية كل الفتحات بأعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية قد تسبب خطر على سلامة المواطنين، موجها محمود أبو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا لمتابعة أعمال الكهرباء.



وأكد عبد العزيز ضرورة التحرك فور تلقى البلاغات والتأكيد على جاهزية مخرات السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، وتجهيز عربات الكسح للتحرك فور حدوث اى حدث وشفط المياه من شوارع المدينة ووضعها فى جراج العظمة لسرعة التحرك.



وأعلن رئيس المدينة تطبيق نموذج عملى لمحاكاة أزمة السيول بمنطقة المنيا الجديدة، موجها رؤساء القرى والأحياء والحملة الميكانيكية بالتأكيد على جاهزية المعدات بالحملة الميكانيكية بالشكل الذى يليق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لعمل الاصطفاف والتطبيق العملي للتعامل مع الأزمة.